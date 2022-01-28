Украинского политзаключенного Марченко этапировали в колонию строгого режима в Улан-Удэ – Денисова

По ее информации, во время этапирования украинец 10 дней не получал гормональное лекарство, которое он должен регулярно принимать после удаления щитовидной железы. После просьбы вернуть лекарства Марченко отправили в карцер.

“Этапирование Александра было осуществлено в нарушение статей 73 и 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Ведь, несмотря на то, что Александр является гражданином Украины, его отправили отбывать наказание в отделенный район РФ – Забайкалье, где морозы достигают -40 °C. Адаптация организма к новому климату происходит сложно. Теплой одежды и термобелья у него нет. Уже в колонии Александр заболел COVID-19, никакая медицинская помощь ему не предоставляется”, – подчеркнула омбудсмен.

Она обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием соблюдать права гражданина Украины, в частности провести медицинское обследование и назначить лечение.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/474807480667196

Контекст:

Марченко захватили в декабре 2018 года во время его поездки в оккупированный Донецк. Позже представители “МГБ ДНР” передали его ФСБ России. Украинца обвинили сначала в контрабанде оружия, а потом – в шпионаже.

В конце ноября 2020 года стало известно, что Марченко в России приговорили к 10 годам лишения свободы. В апреле 2021 года апелляционный суд подтвердил приговор.

Марченко своей вины не признает. Правозащитный центр “Мемориал” признал украинца политзаключенным. Посольство США в Украине призывало Россию освободить его как приговоренного по сфабрикованным обвинениям.

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