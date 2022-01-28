 

Продюсеры шоу “Холостяк” презентовали промо-ролик нового сезона с участием бизнесмена из Майами. Видео

28.01.2022, 14:22, Новости дня
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“Этой весной в мире, где царят ложные чувства, он услышит свое сердце и будет стремиться навстречу любви. Премьера романтического реалити страны скоро на СТБ”, – говорится в описании к видео.

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Публикация от Хол * стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Контекст:

Премьера первого сезона шоу “Холостяк” на СТБ состоялась в марте 2011 года. По сценарию главный герой шоу ходит на свидания с девушками, после чего одна из них выбывает из проекта. В финале герою предстоит выбрать одну из двух оставшихся претенденток на его сердце. Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor. 

Съемки 12-го сезона шоу завершились в январе 2022 года. Топольский проживает в Майами (США), а его бизнес связан с недвижимостью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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