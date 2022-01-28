В ЛНР заявили о регулярных полетах самолетов-разведчиков США и Великобритании

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) регулярно фиксирует полеты американских и британских самолетов-разведчиков над украинской территорией, зато активность беспилотников Вооруженных сил Украины снизилась, сообщил начальник управления народной милиции полковник Ян Лещенко.

«Над территорией Украины регулярно фиксируются самолеты-разведчики США и Великобритании», – передает ТАСС его слова.

При этом Лещенко отметил, что активность украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) снизилась, «попытки проникновения в воздушное пространство республики являются достаточно редкими». «Вероятнее всего, это связано с тем, что украинская армия, имея горький опыт, осознает риск того, что запущенный в сторону наших позиций БПЛА будет утрачен. Погодные условия также вносят свои коррективы: помимо обледенения оптики, работа в плохих метеоусловиях требует высокой квалификации», – сказал он.

По словам Лещенко, ЛНР фиксирует переброску украинской стороной к линии соприкосновения в Донбассе поставленных государствами Запада вооружений и военной техники, в том числе бронетранспортеров (БТР) британского производства. «Помимо противотанковых ракетных комплексов NLAW и крупнокалиберных снайперских винтовок типа Barrett, а также французских гранатометов APILAS, мы отмечаем прибытие в зону карательной боевых бронированных машин британского производства, таких как Saxon», – рассказал он.

Лещенко заявил, что ВСУ открыто размещают на территории жилых массивов в Донбассе военную технику, не попадающую под действие соглашения об отводе вооружений от линии соприкосновения. «Техника, не подпадающая под действие соглашения об отводе, открыто размещается на территории жилых массивов населенных пунктов, применяется для беспокоящего огня по позициям народной милиции и обстрелов населенных пунктов республики», – сообщил он.

Полковник рассказал, что об этом очень хорошо осведомлены жители районов, регулярно подвергающихся обстрелам со стороны ВСУ. «В условиях минимального межпозиционного пространства вооружение БМП может нанести не менее значительный урон, чем минометы и артиллерийские системы», – отметил Лещенко.

По его словам, регулярно фиксируется в зоне «операции объединенных сил» наличие техники Вооруженных сил Украины вне мест отвода вооружения и военной техники. «Об этом регулярно сообщается в отчетах ОБСЕ, сообщениях Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и сводках народной милиции», – рассказал Лещенко.

Так, киевские силовики используют для наращивания сил и средств вооружения, которые Украина в нарушение Минских соглашений не отвела от линии соприкосновения. «В период новогодних праздников Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отметила отсутствие 15 самоходных гаубиц в месте отвода на территории, подконтрольной ВСУ», – рассказал полковник.

Лещенко отметил, что патрули СММ ОБСЕ проверяют имеющиеся на подконтрольной Киеву территории зоны отвода вооружения и места хранения вооружения и техники. По его словам, в те редкие случаи, когда украинская сторона разрешает доступ туда наблюдателей и украинские подразделения радиоэлектронной борьбы не осуществляют подавление беспилотников миссии ОБСЕ, в ее отчетах подтверждаются факты отсутствия техники ВСУ в местах хранения.

Начальник управления Народной милиции ЛНР добавил, что в ежедневных сводках по обстановке на линии соприкосновения можно регулярно наблюдать применение украинской стороной минометов и артиллерийских систем калибром свыше 100 мм, которые должны быть отведены на расстояние более 50 км от линии соприкосновения. «Выполнение обязательств исключает саму возможность применения данного вооружения по территории республик», – подчеркнул Лещенко.

При это Лещенко заявил, что украинская пропаганда перестаралась, раздувая тему якобы существующей российской угрозы, которая изначально предназначалась для воздействия на западных партнеров: истерия достигла своего пика. «Градус информационного накала и всеобщей истерии, спровоцированной украинской пропагандой, достиг своего пика, и из привычных обвинений и призывов к западным партнерам перешел в разряд панических настроений, но уже для собственного населения. Проще говоря, перестарались и напугали скорее себя, нежели ту аудиторию, на которую вся эта информационная провокация была направлена», – считает он.

Полковник добавил, что критическое увеличение численности подразделений Вооруженных сил Украины в зоне так называемой операции объединенных сил пока не наблюдается. «Основное наращивание мы фиксируем в период с начала новогодних праздников. Критического увеличения подразделений в зоне ООС мы не фиксируем, но отмечаем доукомплектование личным составом и военной техникой украинских подразделений, выполняющих задачи на линии боевого соприкосновения, а также проведение мероприятий боевого слаживания и переброску подразделений из глубины страны ближе к границам Приднестровья, Белоруссии, РФ и народных республик Донбасса», – заключил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.