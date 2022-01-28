Мнения: Чертова дюжина стран, которые толкают Украину к войне

У каждой из стран есть свои резоны выступать в роли поджигателей войны Украины с Россией. Но все они, так или иначе, будут нести ответственность, если в Донбассе возобновится полномасштабная война. И этот список станет воистину кровавой «чертовой дюжиной».

У каждой из стран есть свои резоны выступать в роли поджигателей войны Украины с Россией. Но все они, так или иначе, будут нести ответственность, если в Донбассе возобновится полномасштабная война. И этот список станет воистину кровавой «чертовой дюжиной».

Естественно, США открывают список стран, накачивающих Украину оружием. Зачем это американцам надо – ответ наиболее очевидный. Речь идет о подталкивании украинского руководства к войне в Донбассе, и попытка показать России, что своих «клиентов» американцы в обиду не дадут, и проект «Антироссия» будут защищать до последнего. К тому же сейчас в самих США дела идут не самым лучшим образом. И для администрации Джозефа Байдена украинская эпопея – это возможность доказать свою «крутизну» прежде всего собственным гражданам.

Второе место в нем по праву занимает Великобритания. Похоже, ей американцы доверили роль главного «смотрящего» за Украиной в то время, как сами американцы (вместе с Австралией) решили больше сосредоточиться на противостоянии с Китаем. Последнее время англичане чуть ли не ежедневно совершают рейсы в Киев, куда доставляют всё новые партии оружия. А до того отметились провокациями недалеко от берегов Крыма. Да и британские инструкторы давно уже квартируют на украинских военных объектах.

Зачем это англичанам надо? Первое, что приходит в голову – желание напомнить о себе как о важном геополитическом игроке после выхода из ЕС. Само собой – желание в новых условиях найти рынки сбыта для своей продукции (не только военной). Однако просматривается желание отвлечься от внутренних проблем. Тут и скандал с вечеринками премьера Бориса Джонсона во время карантина, и обвинения в педофилии в адрес членов королевской семьи, и новый референдум о независимости Шотландии. А вот и хороший повод отвлечь от всего этого внимание подоспел.

Далее уже места располагаются произвольно. Но раз уж начали англосаксонский сюжет – упомянем Канаду, чьи военные тоже не первый год находятся на Украине. Ее (вместе с Британией), видно, тоже попросили «присмотреть» за украинцами. Оно и понятно, поскольку каждый десятый канадец имеет украинские корни, и уже в силу этого в канадской элите нет проблем с мотивацией по отрыву Украины от России. К тому же канадцы – наши соперники в Арктике. Возможно, они хотят сделать нас «сговорчивее» еще и по северным делам.

Свое место в списке подстрекателей успешно заняла и Турция. Конечно, президент Эрдоган ведет сложную игру и даже пытается провести у себя российско-украинские переговоры. Но «Байрактары» для Украины от этого никуда не делись. К тому же турки явно недовольны недавними действиями РФ в Казахстане – и хотели бы как-то «ответить». Да и свой интерес к Крыму у них остался. И не стоит забывать о достаточно тесных турецко-британских отношениях.

Разумеется, одно из видных мест среди стран, вооружающих Украину, застолбила за собой Польша. О ее особом «историческом» интересе к украинским делам и долгом противостоянии с Россией говорить излишне. Кроме того, она пытается стать главным партнером США и Британии на востоке Европы, а участие в вооружении соседей – отличная возможность показать свое рвение. К тому же поляки видят себя центром собственной сферы влияния в треугольнике Грузия – Эстония – Словения. Где Украина оказывается наиболее «лакомой» составляющей.

Как же тут обойтись без стран Прибалтики. Особенность Литвы, Латвии и Эстонии в том, что они готовы вооружать Украину не своим, а чужим оружием – преимущественно американским. Все они готовы разбиться в лепешку, лишь бы показать свою преданность США. Литовцы ради них даже нажили себе приключение в виде санкций со стороны Китая. Само собой, прибалты всегда первыми готовы поддержать любую инициативу, направленную против РФ – даже если никакой пользы для них не будет. Просто из принципа.

Еще один подстрекатель – Хорватия. Сама она особо вооружить Украину не может. Зато может поделиться опытом уничтожения Сербской Краины. Опытом, на который просто молятся украинские националисты, и которым хорваты не прочь поделиться. К слову, местный премьер Андрей Пленкович уже приезжал в Киев с этой целью. Ничего удивительного здесь нет. Хорватские и украинские националисты имеют очень давние, примерно 150-летние связи. К РФ в Хорватии тоже относятся очень настороженно. Так что и здесь всё логично.

Что касается Чехии, то еще год назад она в списке главных поджигателей не значилась. Но нынешнее правительство Петра Фиалы ясно дало понять, что взяло курс на пересмотр (читай – полный разрыв) отношений с Россией. Российско-чешские отношения сейчас мертвы, а вооружение Украины – лишний раз напомнить о себе российскому руководству. Заодно можно и показать союзникам по НАТО, что чехи теперь стали другими, что они теперь всецело против России. Многие в Чехии такое рвение не оценят, однако спрашивать противников такого решения никто не будет.

Следующие в списке – Нидерланды. Здесь мотивацией остается месть РФ и ЛНДР за (как считают власти страны) погибший по их вине самолет МН-17. Кроме того, Голландия является давним и проверенным союзником США и едва ли не главным недовольным Россией по части прав человека. Наконец, ввиду «пересменки» в Германии и Франции голландский премьер Марк Рютте остается едва ли не самым влиятельным политиком в Европе. И у него есть возможность доказать свою «крутизну» таким способом.

Возможность помочь Украине рассматривает и Дания. Это королевство зарекомендовало себя как самая проамериканская страна Западной Европы. Датчане разрешили прокладку труб «Северного потока – 2», и теперь из кожи вон лезут, чтобы показать свой антироссийский настрой (в коем уже лет 20, после приснопамятного «чеченского конгресса» в дни трагедии с «Норд-Остом», нет никаких сомнений). Напомним также, что бывший датский премьер и генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен еще недавно работал на Украине. Так что здесь есть кому замолвить слово.

«Чертову дюжину» подстрекателей войны завершает еще одно северное королевство – Швеция. Она стояла у истоков программы «Восточное партнерство», направленной на сближение с ЕС шести постсоветских стран. Ее бывший премьер Карл Бильдт был одним из главных иностранных персонажей Евромайдана. Шведские военные чуть ли не каждый месяц охотятся на российские подлодки у своих берегов. А сейчас шведы еще и всерьез думают войти в НАТО. Так что и ее присутствие в этом списке вполне закономерно.

Разумеется, могут и еще найтись желающие «помочь» Украине. Но мотивация этих 13 государств наиболее очевидна, и никто из вышеупомянутых поджигателей Донбасса не попал в список случайно. Излишне говорить, чем обернется их содействие. Потому должно быть четкое представление, с кого и за что РФ за это спрашивать. И заранее продумать ответные меры, поскольку именно эти государства постараются придумать какие-либо новые санкции. Причем вне зависимости от того, будет ли сейчас новая война в Донбассе или нет.

Теги:

Украина

,

Россия и Украина

,

украинский кризис