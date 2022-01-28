Медведев исключил право на свободное ношение оружия в России

В РФ недопустима традиция свободного ношения оружия, необходимо ужесточать контроль за оборотом оружия в связи со случаями нападения на учебные заведения, сообщил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

«Здесь тоже нужно исходить в том числе из культуры и представлений наших людей. Американцы гордятся своим правом на ношение оружия. Это у них в крови, это еще, так сказать, с известных времен. У нас такие традиции недопустимы, и свободное обращение такого рода оружия в нашей стране допускать, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя. Это просто опасно», – передает РИА «Новости» его слова.

Политик добавил, что у американцев количество преступлений с использованием огнестрельного оружия гораздо больше, чем в РФ и во многих других странах.

При этом он отметил, что для решения проблемы с нападениями на учебные заведения необходимо не только ужесточать контроль за оборотом оружия, но и проводить большую работу по выявлению опасных группировок. «Но это не единственная мера, это очевидно абсолютно. Потому что мы прекрасно понимаем, что здесь проблема в голове, а не только в том, когда можно приобрести огнестрельное оружие гражданское, например, охотничье и так далее. Поэтому это должна быть большая комплексная, в том числе и воспитательная, работа и контрольная работа, работа по выявлению всякого рода группировок, всякого рода сообществ, которые носят опасный, террористический, по сути, характер», – резюмировал Медведев.

Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.

В сентябре студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на совершение указанного преступления, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В декабре на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработала самодельная мина. Взрыв устроил выпускник местной православной гимназии. Изначально сообщалось о семи пострадавших, впоследствии это число выросло до 12.

Через несколько часов после происшествия священник Серпуховского округа Игорь Чабан заявил, что подрывник погиб, но информация была опровергнута. Позже медицинские службы сообщили, что он находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. В СК сообщили, что подозреваемый Владислав Струженков все же выжил.

Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что все случаи объединяет общая деструктивная субкультура.