Россия обвинила США в экологической катастрофе в Сирии из-за воровства нефти

Районы Сирии, где американцы расхищают нефть, превращаются в зону экологического бедствия, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Хотелось бы воспользоваться заседанием для акцентирования той пагубной ситуации, которая в целом складывается на северо-востоке Сирии, по-прежнему незаконно оккупированном США. В районах, где США занимаются откровенным воровством нефти, разворачивается экологическая катастрофа. При этом ООН не дает происходящему никаких оценок», – приводит слова российского дипломата ТАСС.

«Вынуждены констатировать, что Заевфратье – еще одно серое пятно на карте Сирии. Так же, как и зона Эт-Танф, где с легкой руки США боевики «Магавир ас-Саура*» чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность», – отметил Полянский.

Как подчеркнул первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН, незаконное пребывание американских военных на территории арабской республики привело к созданию на северо-востоке «зон беззакония», «в которых абсолютно безнаказанно орудуют иностранные террористы и боевики и всякого рода преступные элементы». «В этих районах царят безвластие и насилие. Именно в таких местах террористы разделяются хозяевами положения на «хороших» и «плохих», получают вторую жизнь определенные индульгенции, активно проводят радикализацию населения», – сообщил дипломат.

«Подобная атмосфера характерна для всех мест пребывания американских военных как во время своей дислокации, так и после ухода, – обратил внимание Полянский. – Последним примером служит Афганистан, население которого США оставили с неподъемным грузом проблем, накопившихся за долгие годы американской оккупации».

Ранее РФ созвала заседание СБ ООН по ситуации в Сирии, на котором потребовала немедленного вывода войск США из Сирии. В среду постоянное представительство РФ при ООН обвинило Соединенные Штаты в поддержке боевиков в Идлибе, укреплении позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), попытке проведения ребрендинга «идлибских головорезов» с целью выставить их как альтернативу законному правительству Сирии в Дамаске. Как подчеркнули российские дипломаты, американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу». США «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть».

В сентябре 2020 года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. РФ указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.