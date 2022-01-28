 

Россия обвинила США в экологической катастрофе в Сирии из-за воровства нефти

28.01.2022, 6:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Районы Сирии, где американцы расхищают нефть, превращаются в зону экологического бедствия, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Хотелось бы воспользоваться заседанием для акцентирования той пагубной ситуации, которая в целом складывается на северо-востоке Сирии, по-прежнему незаконно оккупированном США. В районах, где США занимаются откровенным воровством нефти, разворачивается экологическая катастрофа. При этом ООН не дает происходящему никаких оценок», – приводит слова российского дипломата ТАСС.

«Вынуждены констатировать, что Заевфратье – еще одно серое пятно на карте Сирии. Так же, как и зона Эт-Танф, где с легкой руки США боевики «Магавир ас-Саура*» чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность», – отметил Полянский.

Как подчеркнул первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН, незаконное пребывание американских военных на территории арабской республики привело к созданию на северо-востоке «зон беззакония», «в которых абсолютно безнаказанно орудуют иностранные террористы и боевики и всякого рода преступные элементы». «В этих районах царят безвластие и насилие. Именно в таких местах террористы разделяются хозяевами положения на «хороших» и «плохих», получают вторую жизнь определенные индульгенции, активно проводят радикализацию населения», – сообщил дипломат.

«Подобная атмосфера характерна для всех мест пребывания американских военных как во время своей дислокации, так и после ухода, – обратил внимание Полянский. – Последним примером служит Афганистан, население которого США оставили с неподъемным грузом проблем, накопившихся за долгие годы американской оккупации».

Ранее РФ созвала заседание СБ ООН по ситуации в Сирии, на котором потребовала немедленного вывода войск США из Сирии. В среду постоянное представительство РФ при ООН обвинило Соединенные Штаты в поддержке боевиков в Идлибе, укреплении позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), попытке проведения ребрендинга «идлибских головорезов» с целью выставить их как альтернативу законному правительству Сирии в Дамаске. Как подчеркнули российские дипломаты, американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу». США «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть».

В сентябре 2020 года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. РФ указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Россиянам дали совет по вакцинации от гриппа

12.02 / В Китае запретили вещание Всемирной службы BBC

27.11 / Под Великим Новгородом перевернулся автобус с 15 пассажирами

29.06 / Часть регионов в июле получит дополнительный выходной

26.07 / Протестующие в Калифорнии подожгли здание суда

06.08 / Прокладка кабеля трансарктической линии связи началась в Мурманской области

25.08 / В МИД РФ прокомментировали вероятность участия страны в саммите лидеров “Нормандской четверки” в сентябре

26.08 / Зеленский: Мечтаю, чтобы Днепропетровская область стала космическим мозгом и сердцем всей Европы

17.12 / “Друзья предупреждают об опасности моей жизни”. Сокуров обратился к главе СПЧ из-за выступления перед Путиным

02.09 / Байден и Зеленский встретились, Украина завоевала восемь медалей на Паралимпиаде. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика