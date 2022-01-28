 

Guardian – ужесточение позиции — США пригрозили остановкой «Северного потока — 2» в случае вторжения на Украину

28.01.2022, 4:28, Новости дня
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В случае вторжения РФ на Украину «Северный поток — 2» будет остановлен, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, администрация главы Белого дома Джо Байдена уже сейчас сотрудничает с Германией с целью компенсировать возможный дефицит энергопоставок. В частности, рассматривается возможность увеличения импорта из стран Ближнего Востока и Австралии, передаёт его слова The Guardian.


AP

Запад значительно ужесточил свою позицию по «Северному потоку — 2» в контексте украинского кризиса, пишет The Guardian. В случае вторжения российских войск в соседнюю страну трубопровод не будет запущен, заявил официальный представитель Uосдепартамента США Нед Прайс. По его словам, администрация главы Белого дома Джо Байдена уже «сотрудничает с Германией» с целью компенсировать дефицит энергопоставок. В частности, со странами Ближнего Востока и Австралией обсуждается возможность увеличения энергетического импорта в ЕС.

«Скажу со всей ясностью: если РФ каким-либо образом вторгнется на Украину, «Северный поток — 2» будет остановлен, — пояснил Прайс. — Не буду сообщать детали. Мы будем сотрудничать с Германией, чтобы гарантировать его остановку».

Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер приветствовала это решение. У себя в Twitter она напомнила, что «прошлым летом США и Германия сделали совместное заявление: если РФ будет использовать энергию как оружие или произойдёт ещё одно нарушение украинского суверенитета, РФ придётся заплатить высокую цену». Канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел также ясно дали понять, что будут рассматривать все возможности, в том числе и санкции против «Северного потока — 2».

Цель российско-немецкой газовой инициативы, которая раскалывает Европу как никакой другой энергетический проект, в том, чтобы удвоить поставки голубого топлива в Германию в обход традиционного транзитного маршрута через Украину. В Брюсселе, Вашингтоне и Киеве выступают против «Северного потока — 2», предостерегая, что с ним Европа попадёт в большую энергетическую зависимость от России. К тому же Украина лишится транзитных сборов.

О строительстве нового трубопровода было объявлено в 2015 году. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель с энтузиазмом поддерживала этот проект, ведь с его помощью можно было обеспечить немцев дешёвой энергией. Строительство «Северного потока — 2» было завершено в сентябре, но он до сих пор ожидает разрешения на ввод в эксплуатацию.



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