 

Комаровский: Наше государство по отношению к нашим людям не менее нетерпимо, чем российское

28.01.2022, 0:54, Новости дня
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Он говорил о том, что украинцы, в случае агрессии РФ, будут защищать “именно Родину, но не государство”. 

“Самое страшное, что мы никак не можем понять, что наше государство по отношению к нашим людям не менее нетерпимо, чем государство российское. Тут ничего не поменялось. Любой человек во власти лучше умеет что? Врать и воровать. Больше ничего. К сожалению, он не думает о решениях, от которых зависят дети, мамы беременные. Это наше будущее, это то, чтобы каждый человек успокоился, знал, что с ним будет завтра. Вот чего люди хотят”, – сказал Комаровский. 

Он призвал власти делать “понятные прикладные шаги”. 

“Вы сегодня, там, повысили штрафы, поставили камеры. […] Говорят, за день ездили, тысячу человек оштрафовали. Так давайте то, что вы там на этих штрафах заработали, отдадим ребятам в МЧС, чтобы точно знали, что эти деньги вы, гады не украдете. […] В любом случае, нельзя по-скотски к людям относиться. Вы говорите: “Путина окружение… назначили…” Нам назначают начальника, губернатора в область присылают – люди понятия не имеют, кто это, чего его прислали, чего его убрали, что за кадровая политика? Кто вообще что определяет?” – возмутился Комаровский. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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