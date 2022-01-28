США призвали Пекин убедить Москву выбрать путь дипломатии в ситуации вокруг Украины – Нуланд

“Наше послание было четким: мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы призвать [Россию] к дипломатии”, – сказала она, комментирую разговор, который провели госсекретарь США Энтони Блинкен и член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Ван И.

По словам Нуланд, если в Украине будет конфликт, это “не принесет ничего хорошего” Китаю. Она отметила значительные последствия для мировой экономики и для энергетического сектора.

Блинкен 26 января в ходе телефонного разговора с Ван И обсудил ситуацию вокруг Украины.

“Блинкен отметил риски для мировой безопасности и экономики, связанные с дальнейшей агрессией со стороны России против Украины, и отметил, что деэскалация и дипломатия является ответственным путем вперед”, – рассказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

Контекст:

Разговор Блинкена и Ван И состоялся на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

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