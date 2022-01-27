В Таджикистане заявили, что Киргизия применила беспилотники в конфликте на границе

Инцидент со стрельбой на границе между Таджикистаном и Киргизией обернулся гибелью мирных жителей, киргизская сторона задействовала беспилотники, сообщают СМИ.

Киргизия задействовала беспилотники, нарушив воздушные границы с Таджикистаном, информирует агентство «Ховар» со ссылкой на Госкомитет нацбезопаности (ГКНБ), отмечается, что со стороны Киргизии ведется интенсивный огонь в направлении Таджикистана, в том числе из минометов, передает ТАСС со ссылкой на комитет.

Напомним, беспорядки на границе Киргизии с Таджикистаном вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями.

Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. Как сообщала пресс-служба киргизского погранведомства, это связано с тем, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану.