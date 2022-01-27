 

В Таджикистане заявили, что Киргизия применила беспилотники в конфликте на границе

27.01.2022, 23:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инцидент со стрельбой на границе между Таджикистаном и Киргизией обернулся гибелью мирных жителей, киргизская сторона задействовала беспилотники, сообщают СМИ.

Киргизия задействовала беспилотники, нарушив воздушные границы с Таджикистаном, информирует агентство «Ховар» со ссылкой на Госкомитет нацбезопаности (ГКНБ), отмечается, что со стороны Киргизии ведется интенсивный огонь в направлении Таджикистана, в том числе из минометов, передает ТАСС со ссылкой на комитет.

Напомним, беспорядки на границе Киргизии с Таджикистаном вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями.

Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. Как сообщала пресс-служба киргизского погранведомства, это связано с тем, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Композитора Дробыша госпитализирован с коронавирусом

21.11 / В мире: Белая Америка обрела новый символ противостояния с черной

28.01 / Минимум пять человек являются подозреваемыми по делу о преступлениях в тюрьме “Изоляция” в оккупированном Донецке – Офис генпрокурора

12.09 / Конгрессменов США возмутили съемки фильма «Мулан»

17.09 / Глава МИД Китая подчеркнул особое значение отношений с Россией

13.10 / Яценюк: Язык Путина что-то проварнякал об отсутствии проблемы Крыма

18.03 / На Донбассе 18 марта погиб украинский военный

24.06 / Танки Т-34 возглавили парады в Новосибирске и Улан-Удэ

22.08 / Власти Беларуси блокируют независимые интернет-ресурсы

27.06 / В Москве второй раз за неделю покусали полицейского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика