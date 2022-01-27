МВД назначило служебную проверку по факту стрельбы на “Южмаше”

“Создана комиссия, которую возглавил первый заместитель [главы МВД] Евгений Енин. Она в течение месяца должна проверить не только этот случай, но и другие случаи небоевых потерь, которые происходят в Национальной гвардии, в Госпогранслужбе, и дать предложения, что надо изменить, чтобы такие случаи не возникали в будущем “, – заявил министр.

На вопрос журналиста, будет ли проверена версия о дедовщине, которая могла привести к расстрелу караула, Монастырский сказал, что комиссия проверит “все обстоятельства, которые привели к этой трагедии”.

Глава МВД отказался называть версии инцидента.

Контекст:

В МВД сообщили 27 января, что на “Южмаше” военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

В Государственном бюро расследований (ГБР) отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на “Южмаше” в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали 27 января, сообщил Монастырский. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в ГБР.

Монастырский отметил, что по его приказу “будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего”.

“Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые”, – заявил Монастырский.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на “Южмаше” (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан 27 января подал в отставку из-за расстрела военнослужащих на “Южмаше”.

27 января ГБР сообщило Рябчуку о подозрении по трем статьям УК Украины – ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство) и ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов).

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