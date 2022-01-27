 

Зеленский: Трагедия Холокоста является раной на теле мировой истории – она может частично зажить, но никогда не перестанет болеть

27.01.2022, 21:08, Новости дня
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“Шесть миллионов жизней, миллионы покалеченных судеб… Сегодня Украина вместе со всем миром чтит память жертв Холокоста. Это страшное преступление нацисты совершили и на территории нашей страны – после оккупации была создана сеть гетто, а вскоре произошли расстрелы еврейского населения, невиданные по своей жестокости. Эта трагедия является раной на теле мировой истории – она может частично зажить, но никогда не перестанет болеть”, – написал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/2997907467126276

Контекст:

В результате Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами, в 30–40-х годах прошлого века в Европе погибло около 6 млн человек – почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. В Украине жертвами Холокоста стали около 1,5 млн евреев, отмечает Украинский институт нацпамяти.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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