Проблема с очередниками в Петербурге сохранится и в 2022 году
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Администрация Санкт-Петербурга неоднократно срывала торги по закупке социального жилья. Судя по всему, в 2022 году ситуация существенно не изменится. Очередникам не нужно надеяться на улучшение качества жизни.
Власти Петербурга выставляют низкий ценник на торгах, и из-за этого многие застройщики просто игнорирую их. Компании считают условия невыгодными для себя. Пока администрация Северной столицы пытается сэкономить, тысячи людей вынуждены страдать и ждать.
В 2021 году чиновники должны были купить 4120 квартир, а по факту смогли выполнить план на 25% меньше. Но при этом Смольный под руководством губернатора Александра Беглова похвастался «высокими показателями» в этой сфере.
Экспертное сообщество критикует темпы реализации социально-жилищной политики при Беглове. Депутат ЗакСа Борис Вишневский уже акцентировал внимание, что нуждающиеся по 40 лет ждут квартиры, а правительство закрывает на это глаза. Предполагается, что проблема сохранит актуальность и в 2022 году.
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