Эксперты о законе по ДЭГ: Общественный контроль крайне важен

Общественный контроль за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на выборах должен быть на всех стадиях проведения процедуры, сообщил газете ВЗГЛЯД политолог, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Дмитрий Травкин.

«С учетом особенностей формы ДЭГ – использование различных компьютерных технологий – общественные контролеры должны быть подкованы с технологической точки зрения, понимать суть возможных нарушений именно в этой форме голосования», – считает Травкин.

По словам профессора Высшей школы экономики, члена СПЧ Леонида Полякова, главное достоинство этого законопроекта состоит в том, что он позволяет серьезно расширить возможности участия в избирательном процессе на всех уровнях для многих граждан.

«Платформы, на которых проводится голосование, анонимизация, дешифровка, расшифровка – технически сложно устроены. За такими процедурами обычный человек фактически не может следить. Нужно искать решение на уровне подготовки людей, способных понимать эти процессы и участвовать в процедурах контроля, имея поддержку общественных организаций. Таким образом, будет гарантия того, что в ходе электронного голосования не было допущено никаких фальсификаций», – полагает эксперт.

Возможность экономить время, изъявить свое гражданское право, сделав выбор в электронном виде – это очень удобно», – говорит член Общественной палаты РФ Марина Проскурнина. По ее мнению, в законопроект ко второму чтению следует добавить пункт об обязательном проведении системы общественного контроля: «Должен быть разработан четкий механизм реализации ДЭГ и четко прописано, кто имеет право осуществлять контроль. Очень важно, чтобы люди, наблюдающие за организацией ДЭГ, находились еще и в самих избирательных комиссиях».

Напомним, законопроект о единых правилах онлайн-голосования в РФ принят в первом чтении. Проект закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС «Выборы» и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома (ЦИК). Кроме того, законопроект устанавливает обязательное прохождение избирателями процедуры идентификации, аутентификации и подтверждения личности; предусматривает анонимизацию результатов волеизъявления, их шифрование во время голосования и дешифрование после завершения голосования.