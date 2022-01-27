«Надя» и «Мария» принесут в Москву пятидневные снегопады

Наступающие на Москву циклоны «Надя» и «Мария» принесут пятидневные снегопады, которые будут сопровождаться метелью, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Уже в пятницу Москва окажется под влиянием североатлантического циклона по имени «Мария», центр которого переместится на Псковщину. Это значит, что начнется снег, который во второй половине дня усилится. Закружит метель, видимость ухудшится до 2 км. Выпадет до 3 мм осадков», – сообщил эксперт в соцсетях.

В субботу выпадет 5 мм осадков, а видимость сократится до 1 км. В первой половине воскресенья циклон ослабеет, но к вечеру снова наберет силу, так как приблизится циклон «Надя».

«При этом показания барометров обрушатся до 727 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», – написал метеоролог.

В столице выпадет около 2 мм осадков, что является половиной месячной нормы.