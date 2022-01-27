Названы имена погибших во время стрельбы на “Южмаше”
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Во время стрельбы погибли:
старший лейтенант Александр Буганов (Нацгвардия);
младший сержант Александр Драган (Нацгвардия);
старший солдат Артем Левковский (Нацгвардия);
солдат Леонид Черник (Нацгвардия);
Вера Лебединец (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана).
https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/303873115110780
Контекст:
В ночь на 27 января в Днепре на территории завода “Южмаш” военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на “Южмаше” в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.
Рябчука задержали днем 27 января. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в Госбюро расследований.
ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на “Южмаше”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным.
Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, сообщила народный депутат от партии “Слуга народа”, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.
Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на “Южмаше” подал в отставку.
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
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