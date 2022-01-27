Названы имена погибших во время стрельбы на “Южмаше”

Во время стрельбы погибли:

старший лейтенант Александр Буганов (Нацгвардия);

младший сержант Александр Драган (Нацгвардия);

старший солдат Артем Левковский (Нацгвардия);

солдат Леонид Черник (Нацгвардия);

Вера Лебединец (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана).

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Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода “Южмаш” военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на “Южмаше” в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали днем 27 января. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в Госбюро расследований.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на “Южмаше”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, сообщила народный депутат от партии “Слуга народа”, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на “Южмаше” подал в отставку.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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