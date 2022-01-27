 

Названы имена погибших во время стрельбы на “Южмаше”

27.01.2022, 18:53, Новости дня
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Во время стрельбы погибли:

старший лейтенант Александр Буганов (Нацгвардия);
младший сержант Александр Драган (Нацгвардия);
старший солдат Артем Левковский (Нацгвардия);
солдат Леонид Черник (Нацгвардия);
Вера Лебединец (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана).

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/303873115110780

Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода “Южмаш” военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на “Южмаше” в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали днем 27 января. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в Госбюро расследований.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на “Южмаше”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, сообщила народный депутат от партии “Слуга народа”, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на “Южмаше” подал в отставку.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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