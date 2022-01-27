Самолёты немецкого правительства совершают сотни рейсов по стране без пассажиров на борту

Несмотря на то что короткие перелёты более чем сомнительны с точки зрения климатической политики, правительственные самолёты бундесвера продолжают исправно курсировать между Берлином и Бонном — и в основном совсем без пассажиров. Как пишет немецкий телеканал N-TV, с ноября 2020 года было совершено 336 таких «пустых» рейсов, а это 78% от общего числа полётов на этом участке.



AP

Правительственные самолёты бундесвера курсируют между Бонном и Берлином практически без пассажиров на борту, пишет немецкий телеканал N-TV. За 13 месяцев с ноября 2020 года между двумя основными правительственными аэродромами было совершено 336 полётов, сообщило Министерство обороны по запросу главы фракции левых, Дитмара Бартча.

Таким образом, доля таких полётов без пассажиров составила примерно 78% от общего числа в 431 рейс между Берлином и Бонном.

«Перелёты без пассажиров разумно использовались и будут использоваться для выполнения программ обучения и налёта требуемых ежегодно лётных часов, а также для выполнения необходимых для экипажей воздушных судов процедур», — сообщило министерство в своём ответе.

Барч назвал такие пустые перелёты «безумием с точки зрения климатической политики» и призвал как можно скорее положить этому конец. «В то время как граждан призывают воздержаться от авиаперелётов, пилоты ВВС по сотне раз взлетают и садятся, управляя самолётами, в которых занята только кабина пилота», — критикует политик Левой партии.

Также он добавил, что «пилоты лётной службы должны и обязаны пройти первоклассную подготовку, но эта подготовка также должна быть в большей степени адаптирована к требованиям климатической политики. Необходимо покончить с практикой двух мест заседаний правительства и бесполезными разъездами между Бонном и Берлином».

ВВС Германии уже некоторое время ждут, когда оператор аэропорта Берлин-Бранденбург создаст инфраструктуру для перемещения техники из Бонна в Берлин. Речь идёт, в частности, о территориях и зданиях, отмечает немецкий телеканал.

В 2020 году люфтваффе перебазировались из аэропорта Тегель в Берлине в новый столичный аэропорт Берлин-Бранденбург. Цель состоит в том, чтобы также перевести туда основную часть подразделений из Кёльна-Бонна. Однако уже было заявлено, что этот процесс может затянуться до 2034 года, подчёркивает телеканал N-TV.