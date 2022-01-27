Россия призвала Молдавию отказаться от спорных заявлений по Приднестровью

Россия призывает руководство Молдавии отказаться от спорных заявлений о роли Москвы в приднестровском урегулировании, сообщил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Он рассказал, что Москва обратила внимание на слова молдавского президента Майи Санду. Зайцев отметил, что едва ли уместно говорить, что ключом к решению приднестровской проблемы является вопрос пребывания в регионе российских миротворцев, информирует РИА «Новости».

«Призываем госпожу Санду и других молдавских партнеров отказаться от далеких от реальности исторических экскурсов и сосредоточиться на решении открытых вопросов российско-молдавских отношений, в том числе искусственно создаваемых Кишиневом проблем, и (сосредоточиться) на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования, включая возобновление диалога с Тирасполем по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования», – сообщил Зайцев.

Он добавил, что РФ готова к конструктивному, прагматичному сотрудничеству с Молдавией.

Ранее Санду заявила, что РФ направляла «своих людей» в Приднестровье, пытаясь помешать Молдавии обрести независимость.

Санду заявила, что «война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости» Молдавией. По ее словам, «этот процесс пытались остановить силы», которые не хотели, чтобы Молдавия «стала независима от СССР».