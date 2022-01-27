“Глупейший поступок. Ватные”, “Надеюсь, останетесь без американских виз”. Собчак и Богомолов сделали антинатовское граффити. Видео
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Во время съемки муж Собчак на камеру разрисовала последнюю букву в последнем слове.
“Вдали от родины Боголюбов пристально следит за международной повесткой, а я задаюсь вопросом: “граффити – это вандализм или искусство?”, – подписала ролик Собчак.
Она отметила, что видео было снято во время их отдыха в Аргентине.
“Братский”, бл.., народ. Отъ…битесь уже от нас и всего мира”, – отреагировала на публикацию украинская писательница Ольга Нвроцкая.
“Какой ужас. Не ожидала. Больше никаких YouTube от этой личности”, – написала жена украинского шуомена Дяди Доры, диетолог Наталья Мичковская.
“Круто будет, если вам въезд запретят во все страны НАТО”, – прокомментировали ролик подписчики.
“Особенно в свете нашей ситуации в Украине – глупейший поступок. Не думала, что вы такие ватные”, – заявила украинский бизнес-редактор Ксеня Маркевич.
“Идиотская провокация. Надеюсь, вы останетесь без американских виз! Глупо и несмешно”, – отреагировали фолловеры.
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Контекст:
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.
Ксения Собчак стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.
Собчак и Богомолов оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). У Собчак есть сын Платон от российского актера Максима Виторгана. Мальчик родился в 2016 году.
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