“Глупейший поступок. Ватные”, “Надеюсь, останетесь без американских виз”. Собчак и Богомолов сделали антинатовское граффити. Видео

Во время съемки муж Собчак на камеру разрисовала последнюю букву в последнем слове.

“Вдали от родины Боголюбов пристально следит за международной повесткой, а я задаюсь вопросом: “граффити – это вандализм или искусство?”, – подписала ролик Собчак.

Она отметила, что видео было снято во время их отдыха в Аргентине.

“Братский”, бл.., народ. Отъ…битесь уже от нас и всего мира”, – отреагировала на публикацию украинская писательница Ольга Нвроцкая.

“Какой ужас. Не ожидала. Больше никаких YouTube от этой личности”, – написала жена украинского шуомена Дяди Доры, диетолог Наталья Мичковская.

“Круто будет, если вам въезд запретят во все страны НАТО”, – прокомментировали ролик подписчики.

“Особенно в свете нашей ситуации в Украине – глупейший поступок. Не думала, что вы такие ватные”, – заявила украинский бизнес-редактор Ксеня Маркевич.

“Идиотская провокация. Надеюсь, вы останетесь без американских виз! Глупо и несмешно”, – отреагировали фолловеры.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

Ксения Собчак стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

Собчак и Богомолов оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). У Собчак есть сын Платон от российского актера Максима Виторгана. Мальчик родился в 2016 году.

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