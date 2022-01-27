Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия с 1 февраля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации с 1 февраля ряда социальных выплат, пособий и компенсаций, сообщила пресс-служба кабмина.

«С 1 февраля размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 8,4%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.

«Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Увеличится и размер материнского капитала на первого ребенка – с 483,9 тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей, а на второго и последующих детей – до 693,1 тыс. рублей», – также указали в кабмине.

Напомним, с 2018 года в РФ был установлен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

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