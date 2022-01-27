 

Собянин подписал указ об оказании медпомощи при массовом заболевании коронавирусом

27.01.2022, 15:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об особенностях оказания медпомощи при массовом заболевании коронавируса, который будет работать в случае выявления за последние семь дней свыше 60 тыс. заболевших.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Москве департаменту здравоохранения города Москвы утвердить особенности оказания медицинской помощи при выявлении в городе Москве массовых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией», – говорится в документе на сайте мэра Москвы.

Предусматривается установление критериев состояния пациента, при котором медицинская помощь оказывается на дому; порядок осуществления консультации пациентов с ОРЗ и коронавируса с применением телемедицинских технологий без проведения очного приема врача.

«Особенности оказания медицинской помощи применяются со дня, следующего за днем, в котором было выявлено в городе Москве более 60 000 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение предыдущих 7 календарных дней, и до дня, следующего за днем, в котором было выявлено в городе Москве менее 60 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение предыдущих 7 календарных дней», – дополняется в сообщении.

Ранее в оперштабе Москвы заявили, что москвичи с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультацию врача, дистанционно открыть и закрыть больничный. 

Накануне заммэра столицы Анастасия Ракова заявила, что на штамм коронавируса «омикрон» в Москве приходится около 80% выявленных случаев COVID. Между тем в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / “Такой экспресс-удар делает свое дело – все прорисовывается”. Ефросинина рассказала, как готовилась к съемкам в белье

30.01 / Украинец Прима выиграл “золото” чемпионата Европы по биатлону

14.07 / Парламент Ливии дал разрешение Египту вмешаться в конфликт

09.12 / Третьякова: Деньги из госбюджета должны направляться на закупку услуг, а не на содержание общественных организаций

19.03 / СБУ разоблачила в Одессе контрабанду 100 тысяч пачек сигарет, груз везли из Ближнего Востока

01.01 / Москва сочла провокацией провозглашение Приштиной россиянина персоной нон грата

18.12 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

19.10 / Поплавский рассказал, какие женщины ему нравятся

07.09 / Коррупцию и войну на Донбассе украинцы считают основными проблемами Украины – опрос

16.07 / Мнения: Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика