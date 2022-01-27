Собянин подписал указ об оказании медпомощи при массовом заболевании коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об особенностях оказания медпомощи при массовом заболевании коронавируса, который будет работать в случае выявления за последние семь дней свыше 60 тыс. заболевших.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Москве департаменту здравоохранения города Москвы утвердить особенности оказания медицинской помощи при выявлении в городе Москве массовых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией», – говорится в документе на сайте мэра Москвы.

Предусматривается установление критериев состояния пациента, при котором медицинская помощь оказывается на дому; порядок осуществления консультации пациентов с ОРЗ и коронавируса с применением телемедицинских технологий без проведения очного приема врача.

«Особенности оказания медицинской помощи применяются со дня, следующего за днем, в котором было выявлено в городе Москве более 60 000 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение предыдущих 7 календарных дней, и до дня, следующего за днем, в котором было выявлено в городе Москве менее 60 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение предыдущих 7 календарных дней», – дополняется в сообщении.

Ранее в оперштабе Москвы заявили, что москвичи с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультацию врача, дистанционно открыть и закрыть больничный.

Накануне заммэра столицы Анастасия Ракова заявила, что на штамм коронавируса «омикрон» в Москве приходится около 80% выявленных случаев COVID. Между тем в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.