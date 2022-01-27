 

В центре Гамалеи предупредили о новых мутациях вируса после «омикрона»

27.01.2022, 15:26, Новости дня
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Новый коронавирус вероятно продолжит эволюционировать, поэтому штамм «омикрон» не будет последним, предположил заведующий лабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский.

«Сейчас появляются мнения о том, что с «омикроном» мы, в принципе, должны пандемию закончить. Но мы видим, что COVID, в общем-то, приобретает все свойства, которые характерны другим коронавирусам сезонным. В принципе, это связано и со снижением активности сывороток, формирующимся генетическим разнообразием, с накаливанием мутаций между разными вирусами. Глядя на все эти тренды, конечно, мы не можем сказать, что с «омикроном» все закончится. Скорее всего, этот вирус будет продолжать свою эволюцию, формировать новые и новые генотипы», – передает ТАСС его слова.

Ученый высказал предположение на онлайн-собрании Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Омикрон: молекулярно-биологические особенности, эпидемиология, перспективы диагностики и терапии».

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «омикрон» пока официально не выявили в 11 российских регионах, а также в Ненецком автономном округе и Новосибирской области.



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