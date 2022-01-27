Верхняя палата парламента Казахстана проголосовала за лишение Назарбаева права пожизненно возглавлять Совбез

“Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что совет безопасности и АНК (ассамблея народа Казахстана. – “ГОРДОН”) должен возглавлять глава государства. В то же время сенаторы в ходе обсуждения законопроекта внесли еще одну поправку. Из закона о первом президенте исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней согласовываются с елбасы”, – сказала она.

Сенатор отметила, что речь идет о “концептуальном одобрении” сенатом.

Теперь решение передается в мажилис, нижнюю палату парламента. “Радио Азаттык” отмечает, что если мажилис согласится с внесенной поправкой, проект документа будет считаться принятым парламентом, после чего его направят на подпись президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии “Нур Отан”, о передаче которой Токаеву объявил только в ноябре 2021 года, и пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого Токаев его сместил 5 января 2022 года.

В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему присвоен титул елбасы – “лидера нации”.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одно из требований митинговавших в Казахстане со 2 января: “Старик, уходи” – полный уход Назарбаева из власти.

15 января Генпрокуратура Казахстана заявляла о не менее чем 225 погибших и 4578 пострадавших во время протестных акций в стране.

СМИ писали, что во время протестов Назарбаев с семьей покинул страну, однако 8 января его пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.

14 января стало известно, что в городах страны снимают таблички с именем Назарбаева.

16 января британская The Guardian со ссылкой на бывшего чиновника на Западе с “хорошими связями в Казахстане” сообщала, что между Назарбаевым и Токаевым ведутся “яростные переговоры о перераспределении активов, добычи и ренты”.

Назарбаев не появлялся на публике с 28 декабря 2021 года, когда он участвовал в неформальном саммите глав стран СНГ в российском Санкт-Петербурге, до 18 января 2022 года, пока не опубликовал видеообращение. Назарбаев на ролике заявил, что конфликта в элите Казахстана нет.

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