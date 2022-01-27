 

“Симпатичный пирожок”, “Хороший медок”. Звезда “Великолепного века” Узерли широко развела ноги для фото

27.01.2022, 14:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Узерли позировала в гостиничном коридоре. Она включила в подборку черно-белые и цветные снимки. Для фотосессии актриса выбрала мини-платье в полоску.

Узерли позировала с разведенными ногами, запустив руку между ними, а также оседлала стул. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

“Парижская девочка”, – прокомментировала подписчица polllinapersheva.

“Симпатичный пирожок”, – отметила __ella_mi744.

“Хороший медок”, – написала nais_bombina.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа 2021 года исполнилось 38 лет. Она стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

У актрисы две дочери. Младшая, Лили Кои, родилась 8 января 2021 года. Имя отца ребенка Узерли скрывает.

Старшую дочь Лару (2014) она родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша. С ним актриса рассталась до рождения ребенка, в августе 2013 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Священник посоветовал не устраивать генеральную уборку в чистый четверг

22.08 / В РФ за сутки выявили 4 921 случай коронавируса

16.01 / В Киевской области упал вертолет

12.06 / Песков заявил об отсутствии решения объявить «длинные выходные» по всей России

14.06 / Корниенко о втором президентском сроке Зеленского: Мы не против – мы за

04.07 / Администрация Суэцкого канала достигла соглашения с владельцами контейнеровоза Ever Given. Судно освободят на неделе

20.08 / На заседании ТКГ Украина согласовала 20 участков для разминирования и четыре новых участка разведения сил

01.09 / Обнаружена причина воспаления кишечника

14.05 / Зеленская о муже: Быть лояльным и улыбаться у него уже сил нет

02.09 / Зеленский об энергетической безопасности Украины: США будут готовы к введению санкций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика