“Симпатичный пирожок”, “Хороший медок”. Звезда “Великолепного века” Узерли широко развела ноги для фото

Узерли позировала в гостиничном коридоре. Она включила в подборку черно-белые и цветные снимки. Для фотосессии актриса выбрала мини-платье в полоску.

Узерли позировала с разведенными ногами, запустив руку между ними, а также оседлала стул.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

“Парижская девочка”, – прокомментировала подписчица polllinapersheva.

“Симпатичный пирожок”, – отметила __ella_mi744.

“Хороший медок”, – написала nais_bombina.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа 2021 года исполнилось 38 лет. Она стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

У актрисы две дочери. Младшая, Лили Кои, родилась 8 января 2021 года. Имя отца ребенка Узерли скрывает.

Старшую дочь Лару (2014) она родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша. С ним актриса рассталась до рождения ребенка, в августе 2013 года.

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