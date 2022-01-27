48-летняя Клум показала промежность с нижнего ракурса
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Клум продефилировала по пирсу в мини-платье со шнуровкой спереди. Она приблизилась к камере, потрясла грудью и в танце выставила промежность к объективу. Модель засветила интимную зону с нижнего ракурса.
“Веселый день на взлетно-посадочной полосе”, – написала она.
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Контекст:
Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.
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