 

48-летняя Клум показала промежность с нижнего ракурса

27.01.2022, 12:18, Новости дня
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Клум продефилировала по пирсу в мини-платье со шнуровкой спереди. Она приблизилась к камере, потрясла грудью и в танце выставила промежность к объективу. Модель засветила интимную зону с нижнего ракурса.

“Веселый день на взлетно-посадочной полосе”, – написала она. 

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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