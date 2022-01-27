 

В «Векторе» оценили риск распространения нового коронавируса из ЮАР

27.01.2022, 11:44, Новости дня
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Найденный в ЮАР новый коронавирус NeoCov не готов активно распространяться среди людей, сообщили специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора.

«Специалисты научного центра «Вектор» знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции», – приводит ТАСС сообщение центра.

Отмечается, что обозначенные китайскими учеными риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения. 

Ранее ученые выяснили, что недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS – может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2, что делает NeoCov опасным для человека. 



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