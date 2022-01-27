СБУ готовит представление в СНБО на телеканал Мураева “Наш” – СМИ

По данным источников издания, уже некоторое время СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на телеканале “Наш” и готовит соответствующее представление в Совет национальной безопасности и обороны.

6 января петиция “О применении санкций против телеканала “Наш”, распространяющего российскую пропаганду”, зарегистрированная на сайте Офиса президента активистом Сергеем Стерненко, набрала необходимые для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским 25 тыс. голосов.

Контекст:

22 января Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление, в котором сказано, что Россия, планируя вторжение в Украину и последующую оккупацию территории, рассматривает кандидатуру Мураева как потенциального лидера страны.

В ведомстве также отметили, что спецслужбы РФ, готовящие вторжение, работают с рядом чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича. В частности, упоминаются бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-замглавы правительства Сергей Арбузов, первый заместитель премьер-министра Андрей Клюев и бывший глава СНБО Владимир Сивкович. Большинство из них сейчас находятся в РФ.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что разведка США подтвердила данные Британии о планах Кремля привести к власти в Киеве пророссийского лидера. Имен источники не называли.

В МИД России заявление Британии назвали “дезинформацией и провокационной деятельностью”.

Сам Мураев, комментируя заявление Великобритании, назвал его “глупостью и чепухой”. Он напомнил, что уже четыре года находится под санкциями России и предположил, что “кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал”.

Мураев был народным депутатом Украины два созыва Верховной Рады: в 2012–2014 годах и в 2014–2019 годах.

Телеканал “Наш”, созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Мураев запустил в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии “Наши”, которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Летом 2021 года политик заявил, что передает управление телеканалом “Наш” коллективу.

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