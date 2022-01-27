 

Глава МИД Украины заверил CNN, что никто не заставит Киев пойти на уступки Москве

27.01.2022, 10:00, Новости дня
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Киев не признает любые возможные американо-российские договорённости «за его спиной». Такое утверждение в интервью CNN высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, страна «заплатила высокую цену», в том числе 15 тыс. убитых в Донбассе, чтобы принимать решение о своём будущем самостоятельно.

С нами на прямой связи из Киева находится корреспондент CNN Кларисса Уорд. Вы недавно побеседовали с министром иностранных дел Украины. Расскажите нам, что вы узнали.

КЛАРИССА УОРД, старший международный корреспондент CNN: Что же, это была очень интересная беседа, Брианна. Я думаю, у министра нет никаких сомнений, что США и Украина шагают нога в ногу, но существует пара расхождений. Мы обсудили решение США эвакуировать отсюда семьи сотрудников посольства. Он заявил, что этот шаг вызвал у него раздражение и показался ему преждевременным.
 
В то же самое время, когда я спросила его, не преувеличивают ли США угрозу российской военной агрессии, он ответил: «Нет. Отнюдь». И он приветствовал решение потенциально разместить или привести в повышенную боеготовность те 8500 солдат, которые отправляются в Восточную Европу.
 
По его словам, когда имеешь дело с Путиным, необходимо демонстрировать силу, потому что Путин уважает силу. И если люди увидят, что им может сойти с рук активность, которой занимается Россия, то, на его взгляд, это подтолкнёт к подобным действиям остальных.   
 
Более болезненной темой для него стали мои расспросы о дипломатическом процессе и потенциальных уступках, которые США могут предложить, чтобы удовлетворить Россию, и которые в итоге могут иметь серьёзные негативные последствия для Украины. Давайте послушаем.

ДМИТРИЙ КУЛЕБА, министр иностранных дел Украины: Если кто-то пойдёт на уступки по Украине за её спиной, то, во-первых, мы их не примем. Мы не будем играть роль страны, которая берёт трубку, выслушивает указание великой державы и следует ему. Нет.
 
Мы заплатили высокую цену, в том числе 15 000 жизней наших граждан, чтобы обеспечить себе право решать своё будущее, свою судьбу. И мы никому не позволим навязывать нам какие-либо уступки.
 
Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 января 2022 года.



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