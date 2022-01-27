 

В Великобритании десятки тысяч археологических памятников могут исчезнуть из-за климатических проблем

27.01.2022, 5:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британские ученые обеспокоены глобальным потеплением, которое приводит, в частности, к высыханию торфяных болот. Результатом может стать исчезновение примерно 22,5 тыс. археологических памятников, которыми богато островное государство.

Значительная часть территории Великобритании представляет собой заболоченную местность. Дерево, из которого в древности строили различные здания, изготавливали статуи идолов и прочие вещи, прекрасно сохраняется именно в торфяных болотах, где практически нет кислорода. По этой причине не происходит активное гниение.

Но ситуация резко меняется, как только болото высыхает. Например, может быть полностью утрачен Римский вал, построенный как стена длиной в 117 километров. Это памятник второго века нашей эры, отмечают археологи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Наращивание Россией военных сил в Украине и вокруг нее продолжается – Столтенберг

13.11 / Федишин заинтриговала рассказом, как нашла потерянный телефон

09.10 / ВТО впервые возглавит женщина

14.12 / Лысого назначили руководителем Госуправления делами

13.03 / На вакцинацию от коронавируса в Украине записалось более 240 тыс. человек – Минздрав

20.11 / Врачи рекомендовали Байдену пройти обследование из-за частого кашля

20.08 / Бурба о возможном участии Украины в задержании “вагнеровцев” в Беларуси: Попытка нанести существенный вред репутации спецслужб

02.11 / Актер Александр Невский назвал главную ошибку россиян в Голливуде

19.09 / Митрополит Иларион отреагировал на крещение Депардье

21.06 / МЭР предложило смягчить перечень запрещенных неисправностей автотранспорта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика