 

Формат 3G доживает последние месяцы в Великобритании

26.01.2022, 20:14, Новости дня
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7-8 Мбит в секунду – такая скорость некогда считалась вполне приемлемой. Но сейчас это очень медленно. Формат 3G, который ее обеспечивает, на самом деле, открыл широкие ворота на дорогу, ведущую к интенсивному развитию мобильной интернет-связи. Но это же в прошлом. 4G, а теперь уже и 5G не только затмили своими возможностями «тройку», но и выбрасывают ее на обочину прогресса.

Впрочем, остается еще немало пользователей, которым просто очень переходить на следующие ступени, и они по этой причине становятся настоящими фанатами 3G. Их все меньше.

А компания Vodafone в Великобритании заявила уже, что поддержка старого формата стала слишком дорогим удовольствие. Ее отключат там в 2023 году. В других странах поступят так же. И РФ не станет исключением, хотя и с опозданием на несколько лет.



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