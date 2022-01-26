Формат 3G доживает последние месяцы в Великобритании

7-8 Мбит в секунду – такая скорость некогда считалась вполне приемлемой. Но сейчас это очень медленно. Формат 3G, который ее обеспечивает, на самом деле, открыл широкие ворота на дорогу, ведущую к интенсивному развитию мобильной интернет-связи. Но это же в прошлом. 4G, а теперь уже и 5G не только затмили своими возможностями «тройку», но и выбрасывают ее на обочину прогресса.

Впрочем, остается еще немало пользователей, которым просто очень переходить на следующие ступени, и они по этой причине становятся настоящими фанатами 3G. Их все меньше.

А компания Vodafone в Великобритании заявила уже, что поддержка старого формата стала слишком дорогим удовольствие. Ее отключат там в 2023 году. В других странах поступят так же. И РФ не станет исключением, хотя и с опозданием на несколько лет.