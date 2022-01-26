Ученые пояснили разницу в психологии водителей автомобилей и мотоциклов

Британские ученые из Борнмутского университета провели ряд исследований и установили, что во время управления своим транспотным средством мотоциклисты не всегда полагаются на зрительные образы. Поэтому они иначе смотрят на дорогу – не так, как водители автомобилей.

С другой стороны, у автомобилистов выявлена другая опасная особенность. Они не воспринимают любое двухколесное транспортное средство как полноправного участника дорожного движения.

Но что не так с мотоциклистами? Самоуверенность! Они считают, что меньший тормозной путь, лучшее ускорение и маневренность решают все их проблемы. А тем временем, у них шум в ушах, забитые пылью глаза, очень часто замерзшие руки и ноги, снижающие моторику.