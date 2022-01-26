 

“Жопа – отпад”, “С родным целлюлитом”. Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы

26.01.2022, 19:53, Новости дня
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Для фото 31-летняя Тодоренко позировала на пляже возле пальмы.

“Мужу привет”, – подписала она публикацию, которая собрала больше 200 тыс. лайков.

“С родным целлюлитом, молодец!” – прокомментировала elena_kvitkevich.

“Вот это орех”, – отметил pitbullmoscow.

“Жопа – отпад”, – написала olga555586.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе 14 июня 1990 года. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”.

Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.

Сейчас Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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