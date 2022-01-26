 

“Втюхивают так же, как втюхивали “Крым наш” и Донбасс”. Невзоров рассказал, как российская власть пропагандирует возрождение СССР

26.01.2022, 18:22, Новости дня
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Выходцев их СССР Незворов называет людьми, лишенными чувства свободы и не терпящими “вольного, очищенного от идеологических и прочих миазмов воздуха”.

Он прокомментировал также увлечение российской молодежи идеологией СССР, назвав его временной “игрушкой”.

“Они просто болтают, это очередная игрушка. Они поиграются в нее ближайшие два-три года и забудут об этом навсегда. Один раз надо было бы дать любителям СССР просто выглянуть из своего окна в советский пейзаж 74-го года – они больше никогда бы слова “Советский Союз” с этим трепетом не произнесли”, – сказал Незвозоров.

Публицист отметил, что в популяризации возрождения СССР власти России действуют “прагматично и спокойно”.

По словам Невзорова, пропагандисты президента России Владимира Путина за глаза насмехаются над ним и его мировоззрением.

“Они продают любой продукт. И втюхивают точно так же, как они втюхивали “Крым наш”, как они втюхивали Донбасс, как они втюхивали долгое время Роскосмос. У них есть многомиллиардный пропагандистский аппарат, который состоит преимущественно из нормальных людей, которые очень скептично относятся ко всей той ахинее, которую им приходится нести. И которые в частной жизни и в нормальных разговорах ржут и издеваются и над Путиным, и над патриотизмом, и над всеми сразу: героями, “бессмертными полками” и так далее”, – рассказал Невзоров.

Контекст:

Созданный в декабре 1922 года Советский Союз распался в декабре 1991-го.

8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Подпись под документом поставили высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.

Путин неоднократно называл распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой века.

В 2022 году Путин хочет восстановить Российскую империю, поскольку именно в этом году столетие создания Советского Союза, заявил 13 января бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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