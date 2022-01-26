 

В Германии назвали уровень зависимости от российского газа

26.01.2022, 18:20, Новости дня
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Германия на 55% зависит от российского газа, это тенденция последних лет, глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.

«У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55 процентов зависит от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае… Есть возможность диверсификации, так как в Европе есть более 20 терминалов для СПГ, которые используются активнее», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что газохранилища Германии заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток.

До этого Газпром сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году.

Эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для Spiegel предрекли, что проблемы с добычей газа в Нидерландах могут спровоцировать усиление зависимости Германии от российского Газпрома.

Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент РФ Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.



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