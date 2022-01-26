Суд арестовал задержанного за ограбление вдовы Градского

Наро-Фоминский суд Подмосковья арестовал гражданина Таджикистана Умеджона Жабборова, подозреваемого в нападении на вдову певца Александра Градского, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Жабборова меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

Обвиняемого арестовали до 16 марта, а остальных участников нападения объявили в розыск. Жабборова задержали на московском метро при помощи камер распознавания лиц. Как отмечается, подозреваемый уже сознался в преступлении.

Напомним, женщина обратилась в полицию 16 января. Она рассказала, что трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Коташенко, подсели к ней в машину, угрожая оружием, и заставили вернуться домой, где забрали у нее 100 млн рублей. О том, что женщина ранее перевозила крупную сумму в загородный дом, знала прислуга.

После грабители заставили вдову Александра Градского отвести их в город Апрелевку, где они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.

Правоохранительные органы нашли машину, на которой скрылись подозреваемые в ограблении вдовы.