В США высказались о членстве Украины в НАТО

Украина пока не заслужила план действий для членства в НАТО, сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Украина работает, чтобы показать, что она готова к получению плана действий для членства, пока она не достигла этой точки», – сообщила Шерман в ходе виртуального мероприятия, организованного Yalta European Strategy, передает РИА «Новости».

Ранее президент США Джо Байден заверил в отсутствии намерений размещать на Украине войска НАТО и США.