 

В США высказались о членстве Украины в НАТО

26.01.2022, 18:20, Новости дня
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Украина пока не заслужила план действий для членства в НАТО, сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Украина работает, чтобы показать, что она готова к получению плана действий для членства, пока она не достигла этой точки», – сообщила Шерман в ходе виртуального мероприятия, организованного Yalta European Strategy, передает РИА «Новости».  

Ранее президент США Джо Байден заверил в отсутствии намерений размещать на Украине войска НАТО и США. 



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