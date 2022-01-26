 

Главред – министр обороны Украины заявил, что российского вторжения в ближайшее время не будет

26.01.2022, 16:42, Новости дня
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Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что на данный момент с военной точки зрения нет оснований полагать, что РФ в ближайшее время пойдёт на военное вторжение. Однако, пишет «Главред», Резников добавил, что ситуация не указывает на то, что РФ не будет строить таких планов, и угроза по-прежнему остаётся реальной.


AP

На данный момент с военной точки зрения нет оснований полагать, что РФ в ближайшее время пойдёт на военное вторжение на территорию Украины. Как передаёт «Главред», об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. 

В ходе своего выступления в Верховной раде министр рассказал о том, что сейчас, как полагают военные, нельзя говорить о возможной российской военной интервенции в ближайшее время. Причиной тому является отсутствие ударной группировки у границ Украины для запуска такого сценария.

«По состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение на Украину, российские вооружённые силы не создали. Поэтому оснований полагать, что завтра будет вторжение, не существует. С точки зрения военных», — подчеркнул Алексей Резников.

Впрочем, как считает министр, ситуация не указывает на то, что РФ не будет строить таких планов, и угроза по-прежнему остаётся реальной.



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