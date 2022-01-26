Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет

25 января немецкое агентство dpa сообщило, что 26 января на встрече стран “Нормандской четверки” на уровне советников планируют договариваться о переговорах украинских властей с боевиками “ЛДНР”.

Реагируя на это сообщение, Ермак сказал, что позиция Украины является неизменной и отвечает украинским интересам.

“Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать “зраду” на ровном месте… Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке”, – заявил он.

Как рассказал Ермак, в настоящее время конкретной повестки дня встречи советников “Нормандской четверки” нет. Украинская сторона, по его словам, планирует обсуждать возобновление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также будущую работу в нормандском формате.

“В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем и никогда вести не будем”, – добавил глава ОП.

Он отметил, что утверждать любые документы в нормандском формате имеют право только лидеры Украины, Германии, Франции и России. Встречи советников и министров в этом формате носят исключительно консультационный характер.

“Любые инсинуации или манипуляции – это инсинуации и манипуляции людей, заинтересованных в срыве переговоров”, – подчеркнул руководитель Офиса президента.

Советники лидеров стран “Нормандской четверки” (Украина, Франция, Германия, Россия) встретятся в Париже. Украину на переговорах будет представлять Ермак.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украинское правительство отказывается вести переговоры с боевиками “ЛДНР”.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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