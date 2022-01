Байден допустил введение санкций против Путина в случае вторжения РФ в Украину

“Если бы он [Путин] вторгся [в Украину], это было бы самым крупным вторжением со времен Второй мировой войны. Это изменило бы мир”, – сказал Байден журналистам.

При этом американский лидер заявил, что США не собираются вводить свои войска или силы НАТО в Украину в случае российского вторжения.

“Но будут серьезные экономические последствия, если он [Путин] начнет вторжение”, – добавил он.

Одна из журналисток спросила у Байдена, допускает ли он возможность введения санкций в отношении Путина в случае вторжения России в Украину.

“Да, я бы это рассмотрел”, – ответил он.

Biden is asked if he can see himself personally sanctioning Putin if he does invade Ukraine: “Yes, I would see that.” pic.twitter.com/ZRqw6vxQvO

— The Post Millennial (@TPostMillennial) January 25, 2022

Контекст:

7 декабря 2021 года Путин во время разговора с Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

17 декабря на фоне наращивания войск на границе с Украиной МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

21 января Блинкен встретился в Женеве с Лавровым, этой встрече предшествовали визиты главы Госдепа в Киев и Берлин. По ее итогам Блинкен заявил о готовности к жесткой реакции на агрессию России, отметил, что США не будут обсуждать с Россией принцип открытых дверей НАТО и сферы влияния и пообещал, что США представят России свои предложения в письменном виде.

23 января Байден встретился со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающуюся агрессию России в отношении Украины.

—