 

Рада не смогла создать комиссию по проверке омбудсмена. После этого Денисова рассказала о злоупотреблениях заявителей

26.01.2022, 0:06, Новости дня
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Документ, инициированный народным депутатом от “Слуги народа” Евгением Дырдиным, получил 202 голоса при необходимых 226-и.

Поддержали проект постановления 173 нардепа от “Слуги народа”, 19 нардепов от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, шесть представителей фракции “Голос” и четыре внефракционных народных депутатов.

В пояснительной записке (.doc) к документу сказано, что основанием для проверки Денисовой являются решения суда, согласно которым она “не в полном объеме и не всесторонне” рассмотрела электронные обращения гражданина Качуры.

После голосования в Раде Денисова прокомментировала ситуацию в Facebook.

“Решение […] не поддержано народными депутатами Украины. Основанием для такой проверки стало письмо одного гражданина из 67 тыс., которые обратились ко мне за прошлый год. По сравнению с 2020 годом их количество выросло на 20 тыс., и это свидетельствует о том, что люди доверяют уполномоченному [Рады по правам человека] как институту, который может защитить их права”, – написала она.

Омбудсмен подчеркнула, что со вниманием относится к каждому письму, “но есть такие заявители, которые злоупотребляют этим и шлют массовые однотипные запросы к уполномоченному и органы власти, целью которых является не восстановление права, а побуждение к удовлетворению бизнес-интересов”.

“С народными депутатами Украины, которые критически высказались относительно нашей работы, я готова к конструктивному диалогу по усовершенствованию парламентского контроля уполномоченного для обеспечения соблюдения прав и свобод человека и гражданина”, – заявила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/473193217495289

Контекст:

Денисовой 61 год, она уроженка Российской Федерации. В 2007–2010-м и в 2014 году занимала пост министра социальной политики Украины. Народный депутат Украины четырех созывов.

Верховная Рада назначила ее омбудсменом 15 марта 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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