 

Эксперт Елисеева: лексика клипов Шнура с критикой Беглова вполне допустима

24.01.2022, 20:54, Новости дня
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Координатор общественного движения «Живой город» Антонина Елисеева прокомментировала последние песни музыканта Сергея Шнурова, посвященные проблемам Санкт-Петербурга. В них звучит критика в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова, который, по его мнению, допустил мусорный коллапс в городе и не следит за разрушающимися памятниками.

 Власти не смогли пройти мимо клипа и не обратить на него внимания. Беглов дал указание заблокировать провокационное «творение» и отметил наличие нецензурной лексики в песне.

Координатор общественного движения «Живой город» Антонина Елисеева оценила реакцию градоначальника на клипы Шнурова, отметив, что лексика клипов Шнура с критикой Беглова вполне допустима, а вот Смольный демонстрирует бесхозяйственность и равнодушие к сохранению исторического облика города.

«[Историческое] наследие сохранять нужно, без сомнения. Мат здесь ни при чем, тем более, что, когда видишь, как со многими зданиями обращаются, другие слова подобрать сложно. И речь не только о зданиях, которые разрушаются. Есть у нас здания, которые в очень хорошем состоянии, я говорю о советской, о сталинской архитектуре. Это видно, как их приговаривают к сносу, как КГиОП стоит насмерть, чтобы не включать их в статус памятников», — отметила она.

С ней согласился политолог Александр Сунгуров. По его словам, рассуждения Беглова о морали и культуре обесцениваются на фоне руин ОКН.



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