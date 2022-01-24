Данилов сообщил, сколько иностранных посольств начали эвакуацию из Киева

“Мы имеем информацию о трех представительствах, речь идет о трех странах. 49 стран не принимают участия в этом. Каждая страна самостоятельно решает, что касается своих граждан”, – подчеркнул Данилов.

В числе стран, которые начали эвакуацию, он назвал США, Великобританию и Австралию.

Он также назвал дезинформацией сообщение о том, что российские дипломаты массово покидают Украину.

“Мы этого не видим. В нашу страну постоянно приезжают бизнесмены, другие представители разных институций”, – добавил секретарь СНБО.

Утром 24 января Великобритания и США объявили об эвакуации сотрудников своих посольств из Украины на фоне российской угрозы. В МИД Украины решение Госдепа назвали преждевременным.

Австралия начала эвакуацию семей дипломатов, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину. Правительство Австралии также выступило с предупреждением для путешественников о том, что въезжать в Украину не рекомендуется.

По данным Bild, также план эвакуации своих дипломатов готовит Германия. Как сообщал Global News, Канада отправила в Украину группу спецназа, среди задач которой, предположительно, разработка планов эвакуации из Украины канадского дипломатического персонала “в случае полномасштабного вторжения”.

Страны ЕС не планируют эвакуацию семей своих дипломатов из Украины, пока продолжаются переговоры с РФ. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Киеве работают два офиса Альянса. Руководство НАТО пока не принимало решения об эвакуации персонала.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

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