Причастную к убийству семьи девочку арестовали в Омске

Суд отправил под арест 14-летнюю девочку, подозреваемую в причастии к убийству собственной семьи в Омске, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Судьей Куйбышевского районного суда Омска рассмотрено и удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу сроком на два месяца (на время расследования) 14-летней девочки и ее 17-летнего друга, подозреваемых в совершении убийства матери, отчима и сестры подозреваемой девочки», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в региональном СУ СК сообщали, что подозреваемые подростки признались в совершенном преступлении.

СМИ сообщали, что девочка на допросе сообщила о домогательствах отчима. Она говорила об этом со своим молодым человеком, из-за чего тот предложил решить проблему радикально – избавиться от отчима.

Ночью с заднего двора через открытую заранее второй подозреваемой дверь парень пробрался в дом, где убил ножом спящих взрослых.

По этим данным, злоумышленники пытались заставить замолчать 10-летнюю девочку с ДЦП, та громко закричала, увидев окровавленные тела родителей.

После случившегося старшая дочь якобы схватила младшего брата и побежала к соседям. Мальчик сказал, что та закрывала ему глаза и уши, пока они находились дома, но он все видел и слышал.

Напомним, полицейские задержали в Омской области двух подростков по подозрению в убийстве семьи. По предварительным данным, 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их десятилетней дочери с ножевыми ранениями. При этом 14-летняя девочка и ее шестилетний брат спаслись, убежав из дома к соседям. Позже появилось видео с места преступления. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования убийства семьи.