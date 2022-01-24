Секретарь Совбеза Украины заявил об отсутствии повода для паники

Повода для паники на Украине сейчас нет, СМИ нужно снизить накал вокруг ситуации с безопасностью, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов после заседания СНБО.

«Ситуация, которая есть, для нас полностью понятна, на сегодняшний день нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы очень просил, чтобы все были спокойны», – сообщил Данилов, передает ТАСС.

Также он добавил, что мэр Киева Виталий Кличко планирует собрать совещание градоначальников, чтобы обсудить способы защиты украинских городов.

Напомним, Киев и США обвиняют Россию в подготовке к нападению на Украину, которая должна состояться в январе-феврале. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес РФ в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей из-за напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО. Подчеркивалось не раз, что РФ ни на кого не собирается нападать.