 

AMD начинает выпуск старых видеокарт по новой цене

24.01.2022, 20:08, Новости дня
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Как поясняют эксперт, в условиях длительного и очень острого дефицита видеокарт на мировом рынке ведущие производители порой принимают необычные решения. В качестве примера приводят одно из последних сообщений, которое прозвучало от руководства AMD.

Напомним, что пять лет назад данный производитель поставил на конвейер видеокарты Radeon RX 550, которые уже давно ушли в прошлое. И вот теперь компания решила возобновить их выпуск.

Начинка видеокарты осталась то же, поясняют специалисты. Зато базовая цена выросла в два раза. Последний факт легко объяснить тем, что комплектующие сейчас также значительно дороже. Кроме того, AMD также намерена воспользоваться текущей рыночной ситуацией, чтобы получить большую прибыль.



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