В Кремле резкие высказывания Кадырова назвали его личным мнением

Высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о ситуации с семьей бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева не отражают позицию федерального центра и являются его личным мнением, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заявления Кадырова прозвучали в контексте бегства из РФ бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в РФ закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах», – написал Кадыров.

В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что все члены семьи экс-главы Верховного суда республики Сайди Янгулбаева поддерживают террористические группировки, призывают к терроризму и экстремизму; их надо задержать и наказать, а если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов.

Напомним, СМИ утверждали, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни якобы «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на допрос. Добронравова утверждает, что оперативники не предъявили документов и не сказали, из какого отдела. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что полицейские действовали в рамках российского законодательства: «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия».

При этом он заявил, что искать судью будут по закону. «Куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены», – заявил Кадыров.

Член СПЧ Игорь Каляпин руководит «Комитетом против пыток» (2016 году был признан иноагентом, самоликвидировался и теперь работает без образования юридического лица). С этой организацией сотрудничает Абубакар Янгулбаев, сын судьи.

В июне 2015 года офис «Комитета против пыток» (признан иноагентом) в Грозном был разгромлен. В декабре 2014 года этот же офис горел. В марте 2016 года Каляпина в Грозном закидали яйцами и избили. Кадыров не раз критиковал работу Каляпина и его организации.