 

Банк РФ приостановил покупку иностранной валюты

24.01.2022, 16:28, Новости дня
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Банк РФ с 24 января (с 15.00 по мск) приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за механизма бюджетного правила.

Это решение принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Решение о возобновлении покупки будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовом рынке. Регулятор заявил, что ЦБ следит за ситуацией на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

Это объявление было сделано на фоне обвала курса рубля к доллару и евро на «Московской бирже» днем 24 января.

Так, доллар дорожал на 1,9575 рубля к уровням закрытия торгов в пятницу. Курс доллара превысил 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года. Курс евро превысил 89 рублей за евро впервые с 20 июля 2021 года.



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