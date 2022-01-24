На Марсе поднялась мощная пыльная буря

Один из спутников NASA, расположенный на внешних краях земной орбиты, сумел отснять на камеру очень мощную пыльную бурю, которая поднялась на поверхности планеты Марс.

Стихия бушует в районе Кратера Езеро. Именно там, напомним, сейчас работает американский марсоход Perseverance, запущенный американцами.

Как сообщают в NASA, в результате пришлось приостановить работу автономного аппарата, так как видимость нулевая. Кроме того, ученые отмечают, что ранее им никогда не приходилось наблюдать за бурей на Марсе такой большой силы. Напомним, что четыре года назад меньшая по мощности стихия заставила прекратить миссию Opportunity. Тогда из-за пыльной бури солнечные батареи длительное время не могли заряжать аккумулятор. В результате его уровень упал до нуля, и перезапустить систему уже не удалось.