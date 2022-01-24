“Проработали все возможные ситуации”. Стефанчук заявил, что Рада готова к любому развитию событий в случае вторжения РФ

“Мы проработали все возможные случаи и ситуации, которые касаются деятельности Верховной Рады Украины. По каждому направлению мы имеем, скажем так, логистическую стратегию: как действовать в случае, если… Мы с точки зрения парламента готовы к любому развитию событий, – сказал глава Рады. – У нас есть необходимое обеспечение, законодательные наработки на случай любого возможного развития событий. В этом вопросе за парламентом не будет никаких задержек: мы будем выполнять возложенные на парламент функции быстро и эффективно”.

По его словам, “больше ясности” будет после встречи с министром обороны, которая запланирована на 9.00 25 января.

Стефанчук также проинформировал, что в Раде практически завершили подготовку текста законопроекта о возможности дистанционного голосования нардепов, документ находится на вычитке в юридическом управлении.

“После того, как мы согласуем все нюансы, связанные с текстовой частью, этот законопроект сразу же будет внесен в Верховную Раду, поэтому от этой позиции мы не отказываемся. Мы будем идти путем того, чтобы в случае очень крайне экстремальных ситуаций Верховная Рада не потеряла управляемость и могла осуществлять свои функции, предусмотренные Конституцией”, – отметил глава Рады.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

—