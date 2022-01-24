“Демонстрация Андреевского флага в различных районах Мирового океана”. Корветы Балтийского флота РФ вышли в дальний поход

Отмечается, что отряд боевых кораблей вышел в дальний поход.

“Основными задачами похода являются участие кораблей в военно-морских учениях под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова, а также обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Мирового океана”, – говорится в сообщении.

Сообщение о выходе в море кораблей Балтийского флота появилось на фоне заявления НАТО о приведении вооруженных сил в состояние готовности, отправке дополнительных кораблей и истребителей в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

В пресс-службе минобороны РФ 20 января заявили, что в январе-феврале в акватории морей, прилегающих к российской территории и “оперативно важных районах Мирового океана” проводится серия военно-морских учений “по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений”.

В них примут участие свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

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